Biathlon, individuale maschile Ostersund 2023: start list, pettorali ed italiani in gara

La startlist, i pettorali e gli italiani in gara dell’individuale maschile di biathlon di Ostersund 2023. La Coppa del Mondo è già stata assegnata a Johannes Boe, che in questa prova è assente causa Covid. Mancano anche il fratello Tarjei, Laegreid e Samuelsson. Quindi potrebbe essere una giornata dal pronostico aperto. Ecco, di seguito, la start list completa dell’inseguimento in programma venerdì.

1 ZENI Elia ITA 2001 16:20:30

2 GUIGONNAT Antonin FRA 1991 16:21:00

3 STVRTECKY Jakub CZE 1998 16:21:30

4 SIMA Michal SVK 1992 16:22:00

5 REES Roman GER 1993 16:22:30

6 DUDCHENKO Anton UKR 1996 16:23:00

7 CLAUDE Florent BEL 1991 16:23:30

8 INVENIUS Otto FIN 2000 16:24:00

9 ZOBEL David GER 1996 16:24:30

10 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 1988 16:25:00

11 DOLL Benedikt GER 1990 16:25:30

12 STEFANSSON Malte SWE 2000 16:26:00

13 DALE Johannes NOR 1997 16:26:30

14 KOMATZ David AUT 1991 16:27:00

15 PRYMA Artem UKR 1987 16:27:30

16 EDER Simon AUT 1983 16:28:00

17 CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad NOR 1992 16:28:30

18 DOHERTY Sean USA 1995 16:29:00

19 HIIDENSALO Olli FIN 1991 16:29:30

20 CLAUDE Fabien FRA 1994 16:30:00

21 JAKIELA Tomasz POL 1996 16:30:30

22 STALDER Sebastian SUI 1998 16:31:00

23 ILIEV Vladimir BUL 1987 16:31:30

24 KRCMAR Michal CZE 1991 16:32:00

25 STROEMSHEIM Endre NOR 1997 16:32:30

26 GOW Christian CAN 1993 16:33:00

27 GIACOMEL Tommaso ITA 2000 16:33:30

28 BUTA George ROU 1993 16:34:00

29 PONSILUOMA Martin SWE 1995 16:34:30

30 LAPSHIN Timofei KOR 1988 16:35:00

31 NELIN Jesper SWE 1992 16:35:30

32 DOVZAN Miha SLO 1994 16:36:00

33 b HARTWEG Niklas SUI 2000 16:36:30

34 FEMLING Peppe SWE 1992 16:37:00 2

35 BRAUNHOFER Patrick ITA 1998 16:37:30

36 RUNNALLS Adam CAN 1998 16:38:00

37 MUSTONEN Joni FIN 1994 16:38:30

38 MIKYSKA Tomas CZE 2000 16:39:00

39 LANGER Thierry BEL 1991 16:39:30

40 STROLIA Vytautas LTU 1992 16:40:00

41 SOERUM Vebjoern NOR 1998 16:40:30

42 KUEHN Johannes GER 1991 16:41:00

43 UNTERWEGER Dominic AUT 1999 16:41:30

44 VIDMAR Anton SLO 2000 16:42:00

45 BONACCI Vincent USA 2000 16:42:30

46 MAGAZEEV Pavel MDA 1988 16:43:00

47 PERROT Eric FRA 2001 16:43:30

48 SKORUSA Wojciech POL 1998 16:44:00

49 TSYMBAL Bogdan UKR 1997 16:44:30

50 FLORE Raul ROU 1997 16:45:00

51 WIESTNER Serafin SUI 1990 16:45:30

52 SINAPOV Anton BUL 1993 16:46:00 3

53 LOMBARDOT Oscar FRA 2000 16:46:30

54 NEDZA-KUBINIEC Andrzej POL 1991 16:47:00

55 NAWRATH Philipp GER 1993 16:47:30

56 USOV Mihail MDA 1996 16:48:00

57 KAUKENAS Tomas LTU 1990 16:48:30

58 VACLAVIK Adam CZE 1994 16:49:00

59 LEMMERER Harald AUT 1991 16:49:30

60 CHOI Dujin KOR 1995 16:50:00

61 TACHIZAKI Mikito JPN 1988 16:50:30

62 BEAUVAIS Cesar BEL 2000 16:51:00

63 OJIMA Kiyomasa JPN 1998 16:51:30

64 BIONAZ Didier ITA 2000 16:52:00

65 PLETZ Logan CAN 2000 16:52:30

66 SHAMAEV Dmitrii ROU 1995 16:53:00

67 MISE Edgars LAT 1998 16:53:30

68 CERVENKA Vaclav USA 1999 16:54:00

69 DYUSSENOV Asset KAZ 1997 16:54:30

70 MUKHIN Alexandr KAZ 1998 16:55:00

71 ANDERSEN Aleksander Fjeld NOR 1997 16:55:30

72 DOMBROVSKI Karol LTU 1991 16:56:00

73 HELDNA Robert EST 1999 16:56:30

74 HARJULA Tuomas FIN 1998 16:57:00

75 RAENKEL Raido EST 1990 16:57:30

76 YAN Xingyuan CHN 1996 16:58:00

77 TYSHCHENKO Artem UKR 1993 16:58:30

78 TRSAN Rok SLO 1992 16:59:00

79 BRANDT Oskar SWE 1995 16:59:30

80 ANGELIS Apostolos GRE 1993 17:00:00

81 BROWN Jake USA 1992 17:00:15 4

82 CAPPELLARI Daniele ITA 1997 17:00:30

83 PATRIJUKS Aleksandrs LAT 1993 17:00:45

84 FOMIN Maksim LTU 2000 17:01:00

85 NAGAOKA Keita JPN 2000 17:01:15

86 STRELOW Justus GER 1996 17:01:30

87 BRANDT Viktor SWE 1999 17:01:45

88 MUKKALA Jonni FIN 2000 17:02:00

89 MA Guoqiang CHN 2002 17:02:15

90 NASYKO Denys UKR 1995 17:02:30

91 KIERS Trevor CAN 1997 17:02:45

92 MARECEK Jonas CZE 2001 17:03:00

93 UHA Juri EST 1997 17:03:15

94 JAKOB Patrick AUT 1996 17:03:30

95 BAUER Kirill KAZ 2000 17:03:45

96 CISAR Alex SLO 2000 17:04:00

97 AOLAID Marten EST 1999 17:04:15