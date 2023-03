Calcio: Verona si candida a ospitare gli Europei 2032, in lizza altre 10 città

Tra le undici città candidate per ospitare gli Europei 2032 di calcio c’è anche Verona. A deliberarlo è stata la giunta nell’ultima seduta, approvando i documenti da spedire alla Figc. Il Comune avrà tempo fino al 15 marzo per inviare il dossier finale, che prevede anche che vengano sottoscritti l’Host City Agreement e lo Stadium Agreement, quest’ultimo in quanto proprietario del Bentegodi. Verona si aggiunge dunque alle città di Milano, Roma, Napoli, Bari, Palermo, Cagliari, Genova, Bologna, Firenze e Torino, ma l’Italia avrà tempo fino a fine mese per indicarne dieci (ed escluderne una).

“Ospitare quest’appuntamento rappresenterebbe per la città un’occasione unica, per rinnovare lo stadio ma anche in termini di promozione turistica. Bisogna aspettare fine mese per sapere se Verona farà parte delle città ospitanti, e solo in autunno verrà reso noto se la manifestazione si terrà o meno in Italia. In quel caso, lavoreremo per offrire agli appassionati di calcio l’opportunità di vivere momenti di entusiasmo” ha dichiarato il sindaco Damiano Tommasi.