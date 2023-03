Inter, Ferri boccia la ristrutturazione di San Siro: “Non ha lo stesso impatto di un nuovo stadio”

Riccardo Ferri, club manager dell’Inter, ha parlato del nuovo stadio in occasione della presentazione del libro “Soldi vs Idee – Come cambia il calcio fuori dal campo”, scritto da Michele Uva e Maria Luisa Colledani: “Ho parlato con gli architetti e capito che San Siro non avrebbe lo stesso impatto degli impianti di nuova generazione, neppure se venisse ristrutturato. Il Camp Nou di Barcellona è splendido, lo stadio del Bayern ha 120 sky box contro i 30 di San Siro. Inoltre li vende tutti a inizio anno, perciò la differenza di incasso è netta. Non parliamo poi del Bernabeu, imponente ancora prima che fosse ristrutturato“. Ferri ha poi aggiunto: “In Italia abbiamo le idee migliori, ma senza la sostenibilità è quasi impossibile paragonarci al calcio europeo“.