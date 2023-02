Biathlon, individuale femminile Mondiali Oberhof 2023: Wierer e Vittozzi per la medaglia, occhio a Simon

I Mondiali di Oberhof sono ormai entrati nella fase conclusiva. Dopo i maschi, anche le donne saranno impegnate nella gara più lunga, l’individuale femminile. L’appuntamento è alle ore 14.30 sulle nevi tedesche, con cinque azzurre al via: Dorothea Wierer, la prima a partire con il pettorale numero 4, Lisa Vittozzi con il numero 11, a Samuela Comola con il 18, Hannah Auchentaller con il 39 e Rebecca Passler con il 73. Ma chi sono le favorite?

LE FAVORITE – La vittoria nell’inseguimento ha dato tanta fiducia alla francese Julia Simon che andrà a caccia del bis, ma dovrà stare attenta a tante rivali pericolose a partire dalle sorelle Oeberg, Elvira e Hanna, e alla padrona di casa Denisa Hermann. In lotta per una medaglia anche Lisa Theresa Hauser, Ingrid Landmark Tandrevold, Marketa Davidova, ma occhio anche alle italiane Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi, chiamate a reagire dopo le deludenti prestazioni dei giorni scorsi. In Coppa del Mondo si sono disputate due individuali: a Kontiolahti ha vinto Hanna Oeberg davanti a Ingrid Landmark Tandrevold e Lisa Vittozzi, mentre a Ruhpolding ha trionfato proprio Vittozzi davanti alle francesi Jeanmonnot e Simon