Biathlon, Coppa del Mondo femminile 2023/2024: classifica generale aggiornata dopo inseguimento Lenzerheide

La classifica generale di Coppa del Mondo femminile di biathlon 2023/2024 aggiornata dopo l’inseguimento di Lenzerheide. La vittoria va ancora a Justine Braisaz-Bouchet, che precede Julia Simon e Marit Ishol Skogan. Lisa Vittozzi non brilla affatto e perde una posizione proprio per mano della francese vincitrice, ma guadagna qualche punto su Tandrevold, anche lei in grande difficoltà quest’oggi.

LA CLASSIFICA DOPO L’INSEGUIMENTO DI LENZERHEIDE

Ingrid Landmark Tandrevold (Norvegia) 372 Justine Braisaz-Bouchet (Francia) 337 Lisa Vittozzi (Italia) 336 Elvira Oeberg (Svezia) 318 Franziska Preuss (Germania) 286 Karoline Offigstad Knotten (Norvegia) 281 Julia Simon (Francia) 277 Vanessa Voigt (Germania) 277 Lena Haecki-Gross (Svizzera) 260 Lou Jeanmonnot (Francia) 251

18. Dorothea Wierer (Italia) 123

34. Rebecca Passler (Italia) 71

52. Samuela Comola (Italia) 24

60. Beatrice Trabucchi (Italia) 11

66. Hannah Auchentaller (Italia) 6