Biathlon, inseguimento femminile Lenzerheide 2023: bis Braisaz-Bouchet, Vittozzi 14ma

Justine Braisaz-Bouchet concede il bis e dopo la sprint di giovedì si aggiudica anche l’inseguimento femminile a Lenzerheide, terza tappa della Coppa del Mondo di biathlon. La transalpina, partita con il pettorale numero uno dopo il successo di 48 ore fa, riesce a tenere a bada una Julia Simon che ha provato a mettere a segno l’ennesima rimonta della sua carriera. Alla fine i primi due gradini del podio parlano francese, con tutte le altre molto distaccate. Il terzo posto se lo prende una bravissima Marit Ishol Skogan, debuttante quest’anno in CdM e già sul podio dopo poche gare. La norvegese ha avuto la meglio su Preuss, mentre quinta e sesta sono arrivate al traguardo le due svedesi Oeberg e Persson, davanti alla Voigt che è risalita dalla 21esima alla 7ma posizione al termine di una gara senza errori.

Venendo alle note dolenti di giornata, c’è da segnalare una prova abbastanza incolore da parte di Lisa Vittozzi. Partita come terza e a caccia di un risultato importante, purtroppo l’azzurra oggi ha faticato molto sia nei tratti sugli sci che al tiro, compiendo ben cinque errori nelle quattro sessioni di tiro. Per lei arriva la 14esima piazza, subito davanti ad un’altrettanto disastrosa Tandrevold, protagonista addirittura di sette errori. Discreta prova di Rebecca Passler, che chiude 31esima con tre errori, mentre Samuela Comola è 44esima e Beatrice Trabucchi 46esima, entrambe con un solo colpo mancato quest’oggi. Non è partita Dorothea Wierer, ancora alle prese con qualche malanno fisico di troppo.

ORDINE DI ARRIVO

1. J. Braisaz-Bouchet (FRA) 27:31.0

2. J. Simon (FRA) +25.2

3. M. I. Skogan (NOR) +1:13.6

4. F. Preuss (GER) +1:16.0

5. E. Oeberg (SWE) +1:27.3

6. L. Persson (SWE) +1:28.1

7. J. Voigt (GER) +1:28.7

8. J. Hettich-Walz (GER) +1:29.8

9. M. Davidova (CZE) +1:36.3

10. A. Merkushyna (UKR) +1:49.6

14. L. Vittozzi (ITA) +2:03.2

31. R. Passler (ITA) +3:24.1

44. S. Comola (ITA) +4:43.9

46. B. Trabucchi (ITA) +4:51.8