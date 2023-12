LIVE – Discesa maschile Val Gardena 2023 sabato: AGGIORNAMENTI in DIRETTA

Il live e la diretta testuale della seconda discesa maschile di Val Gardena 2023, gara valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino. Sono nove gli azzurri scelti per prendere parte alla prova di chiusura del fine settimana sulle Dolomiti: Florian Schieder, Mattia Casse, Dominik Paris, Christof Innerhofer, Guglielmo Bosca, Pietro Zazzi, Nicolò Molteni e Benjamin Jacques Alliod. Riflettori puntati sullo statunitense Bryce Bennett. Quest’ultimo, infatti, nella prima giornata in questo format è riuscito a beffare in un colpo solo sia lo svizzero Marco Odermatt sia il norvegese Aleksander Aamodt Kilde.

Sono in grande fiducia anche gli austriaci Vincent Kriechmayr e Daniel Hemetsberger, che si sono spartiti le prime due posizioni nel Super-G. Altri nomi da tenere d’occhio sono il canadese James Crawford, il francese Cyprien Sarrazin, l’altro americano Ryan Cochran-Siegle, l’altro norvegese Adrian Smiseth Sejersted e l’altro elvetico Stefan Rogentin. L’Italia proverà ad andare a caccia di un acuto dopo due prime giornate leggermente al di sotto delle aspettative sulla mitica Saslong. Sportface.it seguirà la prima discesa maschile di Val Gardena 2023, fornendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale a partire dalle ore 11.45.

SEGUI LA DIRETTA LIVE

START LIST E PETTORALI DI PARTENZA

PROGRAMMA E COPERTURA

CALENDARIO E TAPPE DELLA STAGIONE 2023/2024

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH OPPURE CLICCARE SU F5

SECONDA DISCESA MASCHILE VAL GARDENA 2023 (DIRETTA)

RISULTATI E CLASSIFICA

LA CLASSIFICA GENERALE AGGIORNATA

Grazie per averci seguito, buona giornata!

13.37 – Sorpresa Alphand! S’infila in quindicesima posizione e diventa il terzo dei francesi.

13.35 – Bravo Alliod! Trentaduesimo a +2.12 al debutto. Peccato per quei 3 centesimi che lo tengono fuori dalla zona punti.

13.32 – Lontano dalla zona punti anche Nicolò Molteni, comunque tra i primi 45.

13.25 – Male anche Pietro Zazzi, penultimo davanti a Bosca.

13.17 – Altra gara da applausi per il giovane Von Allmen, che chiude dodicesimo persino con qualche rimpianto.

13.15 – Ultimo posto per Guglielmo Bosca, che accusa oltre 4 secondi di ritardo da Paris.

13.13 – Tempi molto alti in questa fase. Gli atleti stanno lottando al massimo per la zona punti.

13.05 – Il prossimo azzurro a scattare sarà Guglielmo Bosca, con il pettorale 41. Per il momento nessuna novità nelle posizioni di vertice.

13.00 – Indietro anche Hrobat e Dressen. La vittoria di Paris è ormai cosa fatta!

12.55 – L’elvetico Murisier chiude fuori dai primi 20.

12.52 – Brutto errore per Bailet, che cade ma fortunatamente si rialza. La sua gara è però finita.

12.50 – In fondo alla classifica l’austriaco Danklmaier.

12.48 – Sarrazin sfiora il podio! Grande gara del francese, quarto a soli 5 centesimi da Bennett.

12.46 – Diciottesimo posto a +1.66 per Christof Innerhofer. Gara tutt’altro che indimenticabile per lui.

12.44 – Tredicesimo Muzaton, davanti a Schieder.

12.40 – Top 10 per Goldberg, decimo a +1.15 da Paris.

12.37 – Seconda parte di gara da fuoriclasse per Schwarz, che recupera e chiude ottavo: è lui il migliore degli austriaci. Da segnalare i soli 3 centesimi di ritardo da Odermatt.

12.35 – Striedinger aggancia Schieder in undicesima piazza: stesso tempo.

12.33 – Sander chiude dodicesimo, dietro Schieder per un solo centesimo.

12.31 – Bryce Bennett da paura! Feeling pazzesco con la Saslong per l’americano, che chiude terzo a 6 decimi da Paris e si tiene il pettorale rosso.

12.29 – Errore madornale in avvio per Alexander, che prosegue la gara nonostante un ritardo enorme ma poi va comunque fuori.

12.27 – Ottavo alle spalle di Hintermann lo statunitense Cochran-Siegle, che limita i danni dopo le difficoltà nella parte alta.

12.23 – Piccola pausa dopo i primi 15, tra poco si riparte. Qualcuno riuscirà a impensierire Paris?

12.22 – Due secondi di ritardo da Paris per il tedesco Baumann, lontanissimo.

12.19 – Decima piazza invece per Hemetsberger, che non riesce a bissare il podio di ieri.

12.16 – Settima posizione per Hintermann a +1.63

12.14 – DOMMEEEEEEEEEEEEEEEEEE! GARA CLAMOROSA DI PARIS, CHE FA UN CAPOLAVORO. 1:59.84 DANDO 44 CENTESIMI A KILDE.

12.11 – Gara da applausi per Crawford! Il canadese s’inserisce in seconda posizione, a 23 centesimi da Kilde.

12.09 – CASSE SUL PODIO! CHE GARA DI MATTIA. Top 10 praticamente certa per l’azzurro, che firma lo stesso tempo di Odermatt, anche lui con qualche imprecisione.

12.08 – Ora un altro azzurro: Mattia Casse.

12.07 – Gara ampiamente positiva per l’elvetico, specialmente considerando il grave errore sulla Ciaslat che gli è costato almeno 4 decimi.

12.06 – Odermatt si riscopre umano! Chiude alle spalle di Kilde, ma anche di Allegre per 5 centesimi.

12.03 – Niente male la prova dell’austriaco Kriechmayr, terzo a 87 centesimi dalla vetta.

12.01 – Schieder s’inserisce in terza posizione in 2:01.44. Il distacco dai primi è però notevole (+1.16 da Kilde), dunque difficile pensare di poter ambire a qualcosa di meglio della top 15.

11.59 – Ora tocca al primo azzurro, Florian Schieder.

11.58 – GUIZZO DI KILDE! Domina gli ultimi tre settori e balza al comando, rifilando 4 decimi ad Allegre.

11.56 – Harakiri Sejersted: butta via la gara a causa di un errore ingenuo ed accusa un secondo e mezzo da Allegre.

11.54 – Poco più di secondo di ritardo da Allegre per il tedesco Ferstl, terzo.

11.52 – Neppure Rogentin si avvicina ai tempi di Allegre: 9 decimi di ritardo e seconda piazza provvisoria.

11.49 – Theaux non riesce a tenere il passo del connazionale e accusa oltre un secondo al traguardo.

11.47 – 2:00.71 il crono del francese. Prova più che buona, due secondi più veloce delle prove.

11.45 – Si parte, buon divertimento!

11.44 – Il primo atleta a scattare sarà Nils Allegre.

11.40 – Amici di Sportface, benvenuti alla diretta testuale della seconda discesa maschile in Val Gardena 2023. Tra pochi minuti si comincia!