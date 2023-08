Biathlon, allenamenti tra Austria e Germania per la squadra elite e Milano-Cortina 2026

Da giovedì 3 a venerdì 11 agosto, la squadra elite e Milano-Cortina 2026 di biathlon si allenerà in Germania, a Ruhpolding. Il direttore tecnico Klaus Hoellrigl ha convocato cinque atleti: Dorothea Wierer, Tommaso Giacomel, Didier Bionaz, Patrick Braunhofer ed Elia Zeni, accompagnati dai tecnici Fabio Cianciana e Andrea Zattoni.

Appuntamento in Austria, a Hochfilzen, in Austria, invece, per gruppo Milano-Cortina 2026 e la squadra juniores, Gli elementi impegnati da mercoledì 2 a giovedì 10 agosto saranno Michele Molinari, Cedric Christille, Iacopo Leonesio, David Zingerle, Daniele Fauner, Daniele Cappellari, Nicolò Betemps, Marco Barale, Christoph Pircher, Fabio Piller Cottrer, Felix Ratschiller, seguiti dai tecnici Riccardo Romani, Daniele Piller Roner e Pietro Dutto. Prima delle rispettive partenza, tutti gli azzurri svolgeranno una serie di test funzionali presso il CeRism di Rovereto.