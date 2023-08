Fiorentina, Giani: “21 anni fa la rinascita, il Viola Park è una grande opportunità”

di Valerio Carriero 45

Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, ha dedicato un post alla Fiorentina, ‘risorta’ nel 1 agosto del 2002. “Buon Compleanno Fiorentina. Sono passati 21 anni dalla rinascita della Fiorentina, a seguito del fallimento – scrive su Instagram – Non fu una scelta facile costituire la nuova squadra, fu un atto di coraggio del sottoscritto e dell’allora sindaco Leonardo Domenici. Oggi è il Presidente Commisso a guidare la proprietà e ha regalato all’organizzazione della Fiorentina una grande opportunità come il Viola Park che a settembre sarà ufficialmente inaugurato. Vi è però la consapevolezza che se non avessimo 21 anni fa avuto la determinazione di ricostruire subito la Florentia Viola, il ritorno e la ripresa di un ruolo da protagonista di Firenze nel mondo del calcio avrebbe impiegato tanto tempo“, conclude Giani, che 21 anni fa ricopriva la carica di assessore allo sport.