Bayern Monaco, Tuchel: “Sommer spinge per l’Inter, ma per ora è il nostro portiere”

Thomas Tuchel, tecnico del Bayern Monaco, è intervenuto in conferenza stampa facendo chiarezza sul futuro di Yann Sommer, nel mirino dell’Inter: “Il desiderio del giocatore è quello di andare all’Inter, ma il nostro compito è proteggere gli interessi del club. Sommer è un grande portiere e un uomo chiave all’interno dello spogliatoio. Ha un contratto con noi, ma è normale che abbia altri pensieri. Capisco che per lui non sia facile essere del tutto libero e in fiducia, tuttavia per il momento è ancora il nostro portiere“. Infine, una chiosa su Neuer: “Sta facendo il possibile per tornare in campo al più presto“.