Il tecnico dell’Empoli, Paolo Zanetti, ha parlato a Sky dopo la sconfitta contro l’Atalanta. “Devo ringraziare i miei giocatori perché hanno dato l’anima in campo, combattuto colpo su colpo. Sono convinto che con questo spirito usciremo presto da questo periodo, difficile, dove abbiamo cercato di stare dentro le difficoltà. Loro sono molto forti e hanno tanti ricambi. Competono per la Champions, noi dobbiamo salvarci. Avremmo firmato con il sangue per essere in questa posizione di classifica. La squadra mi segue, fa le cose che proviamo, ora seguiamo il rush finale”.

Il tecnico azzurro ha poi proseguito: “Le sconfitte vanno analizzate a fondo e si deve avere la forza di uscire da un momento di difficoltà. Dobbiamo essere più concreti, più di quanto fatto finora. De Winter è un giocatore importante, ha un bagaglio tecnico di un certo livello. E’ giovane e sta facendo esperienza da noi, con l’infortunio di Ismajli può avere continuità”.