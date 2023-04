Berrettini si ritira da Montecarlo, altro infortunio: “Sono molto triste”

Una brutta notizia per Matteo Berrettini e tutto il tennis italiano. Il tennista italiano si è dovuto ritirare dal torneo di Montecarlo, primo Masters 1000 sulla terra battuta, lasciando spazio ad Holger Rune che dunque vola ai quarti di finale senza giocare. Un brutto infortunio per il tennista romano che in mattinata ha effettuato una risonanza magnetica che ha evidenziato uno strappo di grado 2 nel muscolo obliquo interno. Infortunio avvenuto durante la partita di ieri contro l’argentino Francisco Cerundolo.

“Non so da dove cominciare… – scrive Berrettini su Instagram – stavo finalmente trovando il mio livello e tornando dove volevo essere….questo è difficile. Sono molto triste nell’annunciare che non potrò giocare la mia partita oggi a Montecarlo. Ho sentito un po’ di dolore ai muscoli obliqui durante la partita di ieri. Il dolore è peggiorato significativamente durante la notte. Dopo aver consultato il mio team medico, questa mattina abbiamo deciso di sottoporci a una risonanza magnetica. Ho uno strappo di grado 2 nel mio muscolo obliquo interno.

Non posso ringraziarvi abbastanza per il supporto. Significa così tanto ed è ciò che mi fa superare questi momenti difficili”.