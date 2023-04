Premier League, dalla stagione 2026/27 stop agli sponsor di agenzie di scommesse sulle maglie dei club

La Premier League pensa al futuro e prende una decisione importante relativamente agli sponsor che le squadre potranno avere sulle maglie da gioco. La lega maggiore del calcio inglese, infatti, ha deciso che dalla stagione 2026-2027 non ci potranno essere più sponsor di agenzie di scommesse sulle maglie dei club che parteciperanno al massimo campionato britannico.

La Premier in una nota ufficiale ha spiegato il motivo di tale scelta, ossia “volontariamente dai club per ridurre questo tipo di pubblicità“. Inoltre, per ufficializzare tale scelta la Premier League ha voluto sottolineare anche di colloqui e di opinioni scambiate con il governo britannico che, dal canto suo, starebbe rivedendo la legislazione sulle campagne pubblicitarie legate al gioco d’azzardo. Quindi le otto squadre (Bournemouth, Brentford, Everton, Fulham, Leeds, Newcastle, Southampton e West Ham) dovranno trovare un’altra soluzione per fornire pubblicità alle diverse agenzie che attualmente sono parte integranti degli sponsor presenti sulle maglie. Saranno comunque permesse pubblicità di altro genere come i cartelloni a bordo campo e le scritte sulle maniche delle maglie.