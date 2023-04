Pattinaggio figura, World Team Trophy 2023: l’Italia chiude la giornata inaugurale al quinto posto

Nella città di Tokyo ha preso il via l’ottava edizione del World Team Trophy, competizione a squadre dalla cadenza biennale che rappresenta l’ultimo grande evento della stagione 2022-23 del pattinaggio di figura. La Nazionale Italiana si è presentata ai nastri di partenza con otto atleti, che sono stati accolti al Tokyo Metropolitan Gymnasium dall’Ambasciatore d’Italia in Giappone Gianluigi Benedetti: i protagonisti sono Matteo Rizzo (Fiamme Azzurre) e Daniel Grassl (Fiamme Oro) nel settore maschile; Lara Naki Gutmann (Fiamme Oro) e Anna Pezzetta (Young Goose Academy) in ambito femminile; Sara Conti e Niccolò Macii (Icelab) quale coppia di artistico; Charlene Guignard e Marco Fabbri (Fiamme Azzurre) come coppia di danza.

In questa prima giornata inaugurale, dedicata a Rhythm Dance, programma corto femminile e programma corto maschile, l’Italia ha chiuso al quinto posto con 28 punti, alle spalle di Stati Uniti (50), seguiti da Repubblica di Corea (39), Giappone (36) e Francia (34). Chiude il Canada, con 26. Charléne Guignard e Marco Fabbri si sono resi protagonisti di una grande prestazione, ottenendo il secondo posto nella Rhythm Dance con oltre 90 punti.

Non benissimo il corto femminile, in cui la debuttante Anna Pezzetta si è fermata al nono posto, mentre Lara Naki Gutmann si è classificata dodicesima. Per quanto riguarda il corto maschile, invece, Daniel Grassl e Matteo Rizzo sono riusciti a migliorare i rispettivi primati stagioni con il sesto (88.91) e l’ottavo punteggio (88.01). Nella giornata di venerdì 14 aprile si disputeranno il programma corto delle coppie di artistico, la danza libera e il programma libero femminile, mentre sabato 15 chiusura con il programma libero delle coppie di artistico e il programma libero maschile.