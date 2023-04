Berrettini-Rune oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Montecarlo 2023

Matteo Berrettini se la vedrà contro Holger Rune nel terzo turno del Masters 1000 di Montecarlo 2023, torneo di scena sui campi in terra battuta della città monegasca. Dopo due belle vittorie ai danni di Cressy e Cerundolo, l’azzurro non vuole smettere di sognare e mette nel mirino i quarti di finale. Servirà però un’impresa contro il danese Rune, che ha debuttato con una convincente vittoria ai danni di Thiem e punta in alto. I due si sono affrontati poche settimane fa ad Acapulco, ma Matteo fu costretto a ritirarsi dopo sette games (tutti persi) per infortunio. Stavolta ci riproverà, sicuramente stanco dopo la battaglia contro Cerundolo ma più in fiducia. Secondo i bookmakers sarà Rune a partire favorito, ma l’azzurro potrà comunque giocarsi le sue carte.

Berrettini e Rune scenderanno in campo oggi (giovedì 13 aprile). I due giocatori sono pianificati come quarto ed ultimo incontro di giornata sul Court des Princes dalle ore 11.00. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che segue l’appuntamento monegasco attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205). Disponibile anche una diretta streaming mediante le due piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà il match di terzo turno tra Berrettini e Rune garantendo una diretta testuale. Il nostro sito, inoltre, fornirà ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.