LIVE – Medvedev-Zverev, ottavi di finale Masters 1000 Montecarlo 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Medvedev-Zverev, incontro valevole per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Montecarlo 2023 (terra battuta). Impressionante il russo che, nonostante non sia un amante del rosso, ha fornito una prestazione di livello assoluto al secondo turno contro il nostro Lorenzo Sonego. Anche il tedesco è in forma, reduce da due vittorie importanti rispettivamente sul kazako Alexander Bublik e sul veterano spagnolo Roberto Bautista Agut. Il bilancio degli scontri diretti vede in vantaggio per 7-6 Medvedev. Quest’ultimo partirà con i favori del pronostico secondo le quote dei bookmakers.

I due, tuttavia, non si sono mai affrontati su questa superficie in carriera. Medvedev può vantare quattro titoli ed una finale nelle sue ultime cinque apparizioni sul circuito. Il sovietico è uno dei più seri candidati per arrivare fino in fondo anche nel Principato. Per il vincitore di questo match ai quarti di finale ci sarebbe uno tra il giovane danese Holger Rune oppure il nostro Matteo Berrettini, apparentemente tornato in fiducia dopo l’ultimo periodo decisamente negativo a livello di prestazioni e risultati. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, con Medvedev e Zverev pianificati come quarto ed ultimo incontro della giornata sul Court Rainier III dalle ore 11.00.

COME SEGUIRE MEDVEDEV-ZVEREV IN TV

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH OPPURE CLICCARE SU F5

MEDVEDEV-ZVEREV (ottavi di finale Masters 1000 Montecarlo 2023)