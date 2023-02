Berrettini-Molcan in tv: data, orario, canale e diretta streaming Atp Acapulco 2023

Matteo Berrettini se la vedrà contro Alex Molcan nel primo turno del torneo ATP 500 di Acapulco 2023 (cemento). Il tennista azzurro ritorna in campo dopo una lunga pausa post Australian Open, in cui si è dedicato alla preparazione fisica. Al primo match in terra messicana, torneo dove lo scorso anno si è fermato al primo turno, se la vedrà contro lo slovacco Molcan, avversario tutt’altro che pericoloso, specialmente sul veloce. Berrettini, ampiamente favorito alla vigilia, non dovrà però sottovalutare l’impegno. Tra i due non ci sono precedenti.

COPERTURA TV

TABELLONE PRINCIPALE

MONTEPREMI

Berrettini e Molcan scenderanno in campo martedì 28 febbraio, con orario ancora da definire. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Disponibile anche una diretta streaming mediante la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà l’incontro di primo turno tra Berrettini e Molcan. Il nostro sito garantirà ai propri lettori aggiornamenti, news, highlights e le parole dei protagonisti al termine della partita e per tutta la durata della manifestazione orange.