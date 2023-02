Jacopo Berrettini-Otte stanotte in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Acapulco 2023

Jacopo Berrettini affronterà Oscar Otte al primo turno del torneo ATP 500 di Acapulco 2023 (cemento). Esordio assoluto a livello Atp per il fratello di Matteo, il quale ha sfruttato al meglio la wild card che gli è stata concessa nelle qualificazioni ed ha staccato il pass per il main draw. Dopo i successi ai danni di Blancaneaux e Darderi, l’azzurro proverà a ripetersi contro il tedesco Otte, giocatore che non sta vivendo un 2023 positivo (2 vittorie e 6 sconfitte) ma che può vantare una maggiore esperienza e che di conseguenza partirà favorito. Tra i due non ci sono precedenti.

Jacopo Berrettini e Oscar Otte scenderanno in campo stanotte, tra martedì 28 febbraio e mercoledì 1 marzo, con orario ancora da definire. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Disponibile anche una diretta streaming mediante la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà l’incontro di primo turno tra Jacopo Berrettini e Otte. Il nostro sito garantirà ai propri lettori aggiornamenti, news, highlights e le parole dei protagonisti al termine della partita e per tutta la durata della manifestazione messicana.