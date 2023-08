Berrettini-Barrere oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Toronto 2023

Matteo Berrettini se la vedrà contro Gregoire Barrere nel primo turno del Masters 1000 di Toronto 2023, torneo di scena sui campi in cemento della città canadese. Il tennista azzurro torna in campo dopo una lunga pausa post Wimbledon e va a caccia di vittorie e fiducia. Il sorteggio non è stato particolarmente negativo dato che al debutto in Canada sfiderà il francese Barrere, avversario ostico ma sicuramente alla portata. Tra i due non ci sono precedenti, ma secondo i bookies Matteo partirà ampiamente favorito, complice la superficie a lui particolarmente affine. Barrere ha giocato un solo torneo dopo Wimbledon, perdendo al secondo turno da Evans.

Berrettini e Barrere scenderanno in campo oggi (lunedì 7 agosto). I due giocatori sono pianificati come secondo incontro di giornata sul Center Court non prima delle ore 18.30 (le 12.30 locali). La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che segue l’appuntamento monegasco attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205). Disponibile anche una diretta streaming mediante le due piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà il match di primo turno tra Berrettini e Barrere garantendo una diretta testuale. Il nostro sito, inoltre, fornirà ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.