Conference League 2023/2024, Fiorentina-Rapid Vienna/Debrecen: data, orario, tv, streaming ritorno playoff

Giovedì 31 agosto ad orario da definire la Fiorentina ospiterà una tra Rapid Vienna e Debrecen (che scenderanno in campo il 10 agosto e il 17 agosto) in occasione del match di ritorno dei playoff di Conference League 2023/2024. La squadra viola evita quindi l’Osasuna, principale pericolo del sorteggio di Nyon. Gli uomini di Vincenzo Italiano (ripescati in Europa dopo l’esclusione della Juventus) vogliono un’altra finale dopo quella (persa) contro il West Ham lo scorso giugno. Come nella scorsa stagione, la Conference League potrà essere seguita su Sky (che potrebbe trasmettere alcune gare in chiaro su TV8) e Dazn, oltre che in streaming su NOW e Sky GO.