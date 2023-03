Bayern Monaco-Psg 2-0, Galtier: “Tanta delusione, non siamo riusciti a segnare per primi”

Cristophe Galtier, tecnico del Psg, ha commentato ai microfoni di Canal+ la sconfitta all’Allianz Arena contro il Bayern Monaco, costata ai parigini l’eliminazione dalla Champions League 2022/2023: “Grande delusione, ma non possiamo far altro che accettarla. Lezione da imparare? Non saprei. Ciò su cui non ci sono dubbi è che c’è tanta frustrazione, oltre che delusione. Nel primo tempo abbiamo giocato bene, ma purtroppo abbiamo sprecato le opportunità e non siamo riusciti a segnare per primi. Abbiamo subito un gol stupido“.