Bayern Monaco: nuova offerta di 80 milioni per Kane del Tottenham

Aumenta l’offerta del Bayern Monaco per portare in Germania la punta dell’Inghilterra e del Tottenham Harry Kane. I bavaresi avrebbero infatti offerto ben 80 milioni di euro per convincere i londinesi a cedere il loro capitano. Una proposta che potrebbe essere accettata visto il contratto in scadenza il 30 giugno 2024. Già nelle scorse settimane gli Spurs avevano già rifiutato una proposta da 70 milioni. A riportarlo è Sky Sport DE.