Tour de France, pagelle nona tappa: super Woods sul Puy de Dome, bene Pogacar nel duello con Vingegaard

Micheal Woods vince la nona tappa del Tour de France 2023. Il canadese trionfa nei 182,4 chilometri da Saint Léonard de Noblat a Puy de Dôme che chiudono la prima settimana della Grand Boucle. Chiude al secondo posto Latour davanti a e Mohoric. Più staccato il gruppo maglia gialla, con Pidcock, Yates, Vingegaard e Pogacar, lontano circa 8 minuti dal canadese con lo sloveno che batte il norvegese con un grande allungo nell’ultimo chilometro guadagnando 8 secondi avvicinandosi a 17 nella generale. Ecco le pagelle della tappa.

Woods (arrivato 1°) VOTO 10: il canadese della Israel Tech resta nel gruppo di testa e vede Jorgenson allungare qualche chilometro di troppo prima del Puy de Dome. Capisce che l’americano sarebbe calato nel finale e lo supera negli ultimi 500 metri rifilandogli 36 secondi nella scalata.

Latour (arrivato 2°) VOTO 9: molto sotto traccia il francese, quasi mai inquadrato ma riesce a beffare Mohoric e Jorgenson nell’ultima salita centrando un ottimo secondo posto davanti ai propri tifosi.

Mohoric (arrivato 3°) VOTO 8,5: ottima gara dello sloveno, che avvia la rimonta su Jorgenson ma patisce le fatiche nel finale della scalata al Puy de Dome salvandosi in volata proprio su Jorgenson.

Jorgenson (arrivato 4°) VOTO 6,5: gara coraggiosa dell’americano, che decide di scalare il Puy de Dome in solitaria dando vita agli ultimi chilometri della gara ma sprecando tantissime energie per resistere nel finale. La scelta si rivela sbaglia e crolla negli ultimi 300 metri vedendosi sfuggire il podio.

Powless (arrivato 6°) VOTO 7: era uno dei favoriti della tappa ma si stacca prima del Puy de Dome. Riesce a racimolare un buon bottino di punti nei GPM restando primo nella maglia a Pois.

Pogacar (arrivato 13°) VOTO 8: capisce di non essere della partita per la vittoria della tappa e resta sulla ruota di Vingegaard aiutato anche dal compagno Yates. Negli ultimi chilometri del Puy de Dome fa un allungo clamoroso sul norvegese recuperando 8 secondi nella generale.

Vingegaard (arrivato 14°) VOTO 7: riesce a tenersi dietro Pogacar, ma non può niente sull’allungo dello sloveno. Riesce a limitare i danni perdendo solo 8 secondi nella generale.

Van Aert (arrivato 55°) VOTO 5: il belga riesce a tenere il ritmo del gruppo maglia gialla, ma crolla all’improvviso prima del Puy de Dome chiudendo lontanissimo a 19 minuti da Woods e a 10 minuti da Pogacar e Vingegaard

Alaphilippe (arrivato 53°) VOTO 5: stesso discorso di Van Aert. Il francese è più continuo del belga ma non è mai in corsa con il gruppo maglia gialla. Tiene un passo non al livello e resta lontano a quasi 20 minuti dalla vetta.