Bayern Monaco, Kane: “Qui devi vincere sempre, non era così al Tottenham”

Il neo acquisto del Bayern Monaco, Harry Kane, ha parlato di questa sua nuova esperienza alla Bild. Ecco le sue parole: “È sicuramente una pressione diversa da quella che sentivo al Tottenham. Ovviamente volevamo vincere tutto anche agli Spurs, ma se non vinci qualche partita non è una catastrofe. Al Bayern hai la sensazione di dover vincere ogni partita. Abbiamo vinto le prime due partite 4-0 e 3-1 eppure si diceva che la gente non fosse molto contenta del nostro modo di giocare. Fa parte dell’essere in uno dei club più grandi del mondo”.