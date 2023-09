Italia, i numeri di maglia questa sera: la 10 a Raspadori

Questa sera la Nazionale guidata dal nuovo ct Spalletti scenderà in campo contro la Macedonia del Nord. La partita è valida per le qualificazioni agli Euro24, girone in cui l’Italia si trova in terza posizione con gli stessi punti dei macedoni, che però vantano una partita in più. Di seguito la lista dei numeri di maglia degli azzurri:

Nicolò Barella: 18

Alessandro Bastoni: 23

Cristiano Biraghi: 4

Bryan Cristante: 16

Matteo Darmian: 13

Giovanni Di Lorenzo: 2

Gianluigi Donnarumma: 1

Davide Frattesi: 19

Wilfried Gnonto: 11

Ciro Immobile: 17

Manuel Locatelli: 5

Gianluca Mancini: 14

Alex Meret: 21

Matteo Politano: 7

Giacomo Raspadori: 10

Mateo Retegui: 9

Alessio Romagnoli: 6

Giorgio Scalvini: 15

Sandro Tonali: 8

Guglielmo Vicario: 12

Mattia Zaccagni: 20

Nicolò Zaniolo: 22