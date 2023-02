Bayern Monaco, De Ligt: “Buone sensazioni, dovremo giocare il nostro calcio”

“Andremo a Parigi con buone sensazioni. Il PSG ha giocatori di livello mondiale, in grado di cambiare un mach da un momento all’altro, il fatto che non abbia vinto le ultime partite non significa che non sia in buona forma. È la Champions League, dovremo giocare il nostro miglior calcio e spingerci oltre i nostri limiti per batterli. Neymar-Mbappé-Messi? Tutti sanno cosa sono in grado di fare e che qualità hanno, devo essere il più concentrato possibile e nella miglior condizione per poterli fermare”. Sono le parole di Mathijs De Ligt, difensore del Bayern Monaco, in vista della sfida di Champions League contro il PSG in programma martedì sera.