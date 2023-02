Malore al portiere, il dirigente della squadra avversaria chiede la fine del match

di Redazione 51

Tanta paura, ma anche solidarietà e un gesto che fa ben sperare in una gara di seconda categoria in provincia di Cosenza. Dopo un malore accusato dal portiere dell’Agid, il dirigente accompagnatore del Villaggio Europa, sotto di due gol e con due uomini in più, ha chiesto all’arbitro di fischiare in anticipo la fine della gara. L’allenatore del Villaggio Europa, Ivan De Rose, ha voluto raccontare il gesto di lealtà sportiva di Antonio Guadagnolo a Cosenza Channel: “Oggi Antonio è andato oltre l’agonismo e oltre il risultato, ha dato valore ai valori mostrando sensibilità e una grandissima umanità, queste cose fanno bene al calcio e ricordiamoci sempre che è uno sport. Oggi Antonio ha vinto il Nobel, chapeau. Il Villaggio Europa ringrazia e si inchina dinnanzi a tanta umanità e sportività”.