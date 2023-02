Serie D, Prato-Giana Erminio sospesa per infortunio all’arbitro

di Michele Muzzarelli 48

Colpo di scena in Prato-Giana Erminio, match valevole per la ventisettesima giornata del girone D della Serie D 2022/2023. La partita infatti è stata sospesa dopo 32 minuti a causa dell’infortunio muscolare dell’arbitro, Davide Matina di Palermo, che dopo aver chiesto l’intervento dello staff medico del Prato non ha potuto far altro che interrompere definitivamente l’incontro. Nelle prossime ore saranno prese decisioni in merito al recupero della sfida, che dovrà essere ripresa nei prossimi giorni.