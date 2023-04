Bayern Monaco-Borussia Dortmund, liscio del portiere ospite Kobel: Upamecano segna da oltre metà campo (VIDEO)

di Alessio Vinciguerra 8

Clamoroso all’Allianz Arena di Monaco, dove è in scena il big match tra Bayern Monaco e Borussia Dortmund. Una sfida che potrebbe essere anche decisiva per la conquista del titolo della Bundesliga, dato che i gialloneri hanno un punto di vantaggio sui bavaresi in classifica. Ma la serata non è iniziata nel migliore dei modi per la squadra ospite, passata in svantaggio dopo 13′ a causa di un clamoroso liscio dell’estremo difensore Kobel, che permette ad Upamecano di andare in rete con quello che era un semplice passaggio filtrante dalla sua metà campo.