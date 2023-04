Moto3, griglia di partenza GP Argentina 2023: risultati e classifica qualifiche, Sasaki in pole

La griglia di partenza del Gran Premio di Argentina 2023, dove è in corso di svolgimento il secondo weekend del Mondiale di Moto3: ecco i risultati e la classifica delle qualifiche. Sarà Ayumu Sasaki a partire in pole position grazie a un giro pazzesco proprio all’ultimo tentativo. In prima fila con lui anche le KTM di Deniz Oncu e Diogo Moreira, beffati proprio nel finale. Scopriamo di seguito la griglia di partenza.

MOTO3 – GP ARGENTINA 2023 – GRIGLIA DI PARTENZA

PRIMA FILA

1. Ayumu Sasaki (Husqvarna)

2. Deniz Oncu (KTM)

3. Diogo Moreira (KTM)

SECONDA FILA

4. Ivan Ortola (KTM)

5. Jaume Masia (Honda)

6. Tatsuki Suzuki (Honda)

TERZA FILA

7. David Alonso (GASGAS)

8. Scott Ogden (Honda)

9. Andrea Migno (KTM)

QUARTA FILA

10. Daniel Holgado (KTM)

11. Kaito Toba (Honda)

12. Matteo Bertelle (Honda)

QUINTA FILA

13. Jose Antonio Rueda (KTM)

14. Stefano Nepa (KTM)

15. Xavier Artigas (CFMoto)

SESTA FILA

16. David Munoz (KTM)

17. Collin Veijer (Husqvarna)

18. Ryusei Yamanaka (GASGAS)