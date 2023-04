Napoli-Milan, rivedi la conferenza stampa di Spalletti (VIDEO)

di Mattia Zucchiatti 1

L’assenza di Osimhen e il suo sostituto. La protesta delle curve e la tripla sfida contro il Milan, che parte da domenica in campionato. Sono i temi della conferenza stampa di Luciano Spalletti, che spiega: “L’assenza di Osimhen pesa, inutile girarci intorno. Ma quel che ha detto Pioli mi trova d’accordo, quando è mancato Victor, la squadra ha saputo comportarsi bene e ha saputo sopperire all’assenza. Tutti i componenti della squadra hanno dato qualcosina in più per mantenere lo stesso gioco di sempre. La differenza l’hanno fatta i calciatori come Simeone. Lui sa che mestiere fa, ha calcio, non si gioca solo con i piedi. Si gioca anche con la testa”. Di seguito il video della conferenza del tecnico partenopeo.