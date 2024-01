Basket, Serie A1: Varese vince contro Treviso ed è ancora Mannion Show

Varese batte Treviso 96-101 nell’ultima partita del turno di andata del campionato di Serie A1. Dalla sedicesima giornata, inizieranno i match di ritorno e le due squadre presenti oggi sul parquet hanno dato una degna conclusione a questa prima parte di stagione. Varese dovrà ora affrontare Oradea, mentre a Treviso toccherà sfidare Brescia.

Treviso scende in campo con alcune difficoltà e Varese si porta al largo dopo pochi minuti di gioco. Sul finale del primo quarto, Treviso accorcia le distanze e si mette all’inseguimento degli avversari, trovando il sorpasso negli ultimi attimi e andando a riposo sul 26-24. Nel secondo quarto, il via è simile a quello visto nel primo parziale. Treviso parte lentamente e a fare la differenza nelle file varesine è Mannion, che mette a punto una serie di importanti canestri. I padroni di casa mancano di comunicazione interna nella prima parte di gioco, ma sul finale si accende. Varese tiene però le redini del quarto e va a riposo in vantaggio, con il tabellone che segna 50-57. Il terzo quarto infiamma la partita. Gli ospiti rimangono in testa, ma Treviso trova il giusto ritmo di gioco e sul parquet inizia un valzer tra le due formazioni, a caccia dei canestri più scenografici e delle azioni migliori. Mancano solo dieci minuti al termine del match e il punteggio è di 70-80. Un finale tachicardico chiude una grande partita, con Treviso che trova tallona gli avversari per la totalità del quarto conclusivo. Varese riesce a mantenersi avanti e sfonda il muro dei 100, vincendo la seconda gara di fila per 96-101.