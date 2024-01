Probabili formazioni Roma-Atalanta, diciannovesima giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Roma-Atalanta, match valevole per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Uno scontro fra le due squadre che parla e che riguarda la prossima qualificazione alla Champions League: i giallorossi hanno l’obiettivo di entrare nella nuoca Coppa dei Campioni che sarà, mentre la Dea vuole iniziare nuovamente a macinare vittorie per avvicinare la quarta posizione. Si parte alle ore 20:45 di domenica 7 gennaio e la partita sarà trasmessa in diretta tv su Dazn. Di seguito ecco allora le possibili scelte dei due tecnici Mourinho e di Gasperini.

QUI ROMA – E’ emergenza in difesa per Mourinho con Smalling e Kumbulla ancora out e con Ndicka in Coppa d’Africa. In attesa del mercato toccherà a Cristante giocare al centro della difesa. Per questo a centrocampo riguadagna posizioni Lorenzo Pellegrini. Per il resto sarà solita Roma con Lukaku e Dybala in avanti.

QUI ATALANTA – Scalvini ha recuperato. Lookman parte per la Coppa d’Africa, con Scamacca ci sarà De Ketelaere.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Cristante, Llorente; Kristensen, Pellegrini, Paredes, Bove, Zalewski; Dybala, Lukaku.

Ballottaggi: Nessuno

Indisponibili: Abraham, Smalling, Kumbulla, Ndicka (in Coppa d’Africa), Aouar (in Coppa d’Africa).

Squalificati: Nessuno.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; Scamacca, De Ketelaere.

Ballottaggi:

Indisponibili: Toloi, Hateboer, Tourè, Lookman (in Coppa d’Africa).

Squalificati: Nessuno.