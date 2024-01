Volley femminile, Serie A1: successo per Savino del Bene, Chieri e Vallefoglia

Nella serata del 6 gennaio, vanno in scena tre partite valide per il campionato di Serie A1 di Volley femminile. Vittoria per Chieri, che vince 3-0 contro Roma e per la Savino del Bene, che ha la meglio su Busto Arsizio in quattro set. Infine, Vallefoglia vince su Bergamo per 3-1.

Chieri batte Roma in tre set. Le padrone di casa salgono in cattedra sin dal primo set e la formazione della capitale non riesce a rappresentare una minaccia concreta per Chieri, che vincono il parziale di apertura 25-21. Negli altri due set, Roma crolla e Chieri vince con velocità e senza un eccessivo sforzo 25-18 e 25-16. In contemporanea, la Savino del Bene ha la meglio su Busto Arsizio per 3-1. La squadra di casa vincono il primo set per tre punti, con il tabellone che segna 25-22. Nel secondo parziale, Busto Arsizio risponde e costruisce un ampio vantaggio, che fa terminare il set 18-25. Gli ultimi due set sono conquistati dalla Savino del Bene, che lascia le avversarie all’inseguimento a distanza, vincendo 25-15 e 25-11. L’ultima partita a terminare è quella tra Vallefoglia e Bergamo, vinta dalla formazione casalinga. Vallefoglia ottiene il primo set per 25-20, ma non riesce a resistere alla risposta delle bergamasche che ottengono il secondo per 22-25. Negli ultimi due parziali però, le ospiti sembrano aver terminato l’energia a disposizione e le padrone di casa vincono 25-18 e 25-13.