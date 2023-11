Basket, Serie A1: Scafati piega l’Olimpia Milano per 77-68

Scafati vince per 77-68 contro l’Olimpia Milano. I padroni di casa hanno la meglio per la totalità dei quattro quarti, con i milanesi che non riescono a trovare né il pareggio né il vantaggio se non sull’1-1. Continua il periodo difficile di Milano, che si prepara ad affrontare il Virtus Bologna in Eurolega. Per Scafati invece, la prossima sfida sarà contro il Varese.

Scafati si impone nei primi momenti di gioco, portandosi subito in vantaggio. Milano trova il pareggio sull’1-1, ma poi è costretta ad inseguire per l’intera durata del primo quarto, nonostante siano diverse le occasioni di sorpasso. I padroni di casa concludono il primo parziale avanti di un solo punto per 21-20, simbolo della partita ancora tutta da decidere. Nel secondo quarto, il canovaccio è lo stesso: Scafati resta in vantaggio e riesce a sfruttare le giuste opportunità, l’Olimpia Milano invece continua ad inseguire. In diversi momenti, i milanesi si trovano ad un solo punto di distanza dalla squadra rivale, ma il pareggio non arriva. All’intervallo, Scafati è ancora davanti per 41-36. Tornati in campo, Scafati si dimostra più decisa rispetto agli avversari e riesce a mantenersi in vantaggio ancora una volta. Niente da fare per Milano, che nelle ultime battute perde terreno. A dieci minuti dalla fine della partita, il risultato è di 62-52. Nell’ultimo parziale di gioco, Milano si avvicina agli avversari, ma non trova né il pareggio né il sorpasso e al fischio finale, Scafati conquista la vittoria per 77-68.