Running: Niyomukiza e Hottenrott vincono la mezza maratona di Riva del Garda

Jean Marie Vianney Niyomukiza ha vinto per la seconda consecutiva la Garda Trentino Half Marathon, disputatasi oggi a Riva del Garda. Ai nastri di partenza della 21esima edizione della mezza maratona 4.700 atleti in rappresentanza di 59 nazioni. Il burundese ha vinto al termine di un lungo braccio di ferro con i due keniani Simon Kibet Loitanyang e Dickson Simba Nyakundi.

In campo femminile invece cavalcata trionfale per la tedesca Kassel Laura Hottenrott che ha fatto segnare il nuovo record della gara in rosa con 1h12’19”.