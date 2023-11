ATP Finals Torino 2023, Tsitsipas: “Infortunio? Io mi sento in salute e voglio andare avanti”

TORINO

“Voglio fare i complimenti a Jannik, da inizio partita ha giocato benissimo. Ha servito con ottime percentuali ed è rimasto composto nei momenti importanti. Per me poteva andare meglio, ma ci sono ancora due partite”. Con un po’ di perplessità Stefanos Tsitsipas ha commentato la sconfitta per 6-4 6-4 contro Jannik Sinner nella prima giornata di round robin delle Nitto ATP Finals. “Non so niente di infortuni. Io sto benissimo, mi sento in salute e sono pronto a continuare questo torneo. – le parole del greco, che non ha voluto dire nulla sui presunti problemi fisici che lo hanno accompagnato nell’avvicinamento alla kermesse -. Nole e Holger saranno due avversari impegnativi, ma il mio obiettivo resta andare avanti nel torneo. Il mio tennis è completo, alcuni pensano che il rovescio sia il mio colpo debole e questo mi permette di prendere di sorpresa gli avversari. Quando gioco male con il rovescio è perché magari il mio gioco di piedi non è al massimo”.