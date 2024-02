Basket, Serie A1: Milano e Bologna trovano la vittoria contro Brindisi e Scafati

Nella serata dell’11 febbraio vanno in scena due partite valide per la ventesima giornata di Serie A1. Milano vince in casa su Brindisi in una partita terminata 69-55, mentre poco più tardi Bologna ha la meglio su Scafati per 94-67.

Milano si impone su Brindisi per 69-55. I padroni di casa trovano il vantaggio sin dai primi minuti sul campo, ma Brindisi riesce poi a rispondere sul finale del primo quarto e a superare i milanesi. Dopo dieci minuti sul parquet, il punteggio è di 13-14. Nel secondo quarto, Milano sorpassa, prendendo poi il largo. Il ritmo di gioco si fa più intenso e Brindisi soffre sia in difesa che in attacco, senza riuscire a sfruttare diversi palloni. Si va a riposo con l’Olimpia nettamente in vantaggio per 36-25. Il terzo quarto, riprende il copione del secondo, con Milano che riesce ad aumentare il proprio vantaggio e Brindisi soffre. Quando mancano solo dieci minuti alla sirena, il punteggio è di 55-42. Nell’ultimo quarto Brindisi tenta uno sprint finale, ma Milano si mantiene in controllo dell’incontro e vince 69-55.

Poco più tardi, Bologna sfida Scafati, in una partita terminata 94-67. I padroni di casa si impongono sin dal primo quarto, trovando il vantaggio e mantenendolo per tutta la durata del parziale. Al termine dei primi dieci minuti in campo, il punteggio è di 31-21. Nel secondo quarto, Scafati tenta di rispondere agli avversari e accorcia le distanze in più situazioni. Nonostante la pericolosità dimostrata dagli ospiti, Bologna mantiene la testa della partita e si va a riposo sul 49-41. Dopo l’intervallo, Bologna sale in cattedra e allunga di diversi punti. A soli dieci minuti dal termine del match, il risultato è di 68-53. Nell’ultimo parziale il ritmo sul parquet si fa frenetico, con entrambe le squadre lanciate in fase offensiva e infine Bologna vince per 94-67.