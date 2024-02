Atalanta, Koopmeiners: “Vittoria importante, vogliamo giocare la Champions”

Teun Koopmeiners commenta ai microfoni di DAZN la vittoria dell’Atalanta per 4-1 contro il Genoa: “Dobbiamo dare continuità ai risultati in trasferta, la lotta per il quarto posto è ancora aperta. Questa vittoria era troppo importante, in uno stadio difficile con tifosi davvero caldi. Abbiamo lavorato tutti insieme per questo risultato, quando hai un gruppo forte e giocatori nuovi pronti ad entrare aggiungi tecnica e forza a tutta la squadra. Dobbiamo dare continuità anche in trasferta, anche se abbiamo vinto tante partite nelle ultime settimane. Adesso dobbiamo concentrarci anche sulla Coppa Italia e sull’Europa League. Vogliamo arrivare in Champions League, quando la giochi ti fa provare sensazioni speciali. La lotta per il quarto posto non è decisa, il campionato è ancora lungo“.