Basket, Serie A1 2023/2024: Pistoia domina e batte il Venezia 85-77

Pistoia batte Venezia per 85-77. In una partita interamente dominata, i padroni di casa hanno la meglio. Il Venezia si avvicina diverse volte alla squadra avversaria, ma non riesce mai né a passare in vantaggio né a raggiungere il pareggio. Il Pistoia non riesce a conquistare vantaggi troppo ampi, ma rimanendo in testa per tutti i quaranta minuti, si aggiudica una vittoria meritata.

Nella prima fase di partita, i padroni di casa hanno la meglio. Il Pistoia parte bene e conquista il vantaggio dopo pochi secondi in campo e, nonostante il Venezia tenti di rimanere in contatto e rispondere ai continui attacchi avversari, rimane in testa per tutto il primo parziale. Il primo quarto termina 25-17, con l’unica pecca di aver visto mettere a segno dalle due squadre poche triple. Nel secondo quarto, la gara si accende. Il Pistoia si mantiene in vantaggio per la prima metà e riesce a costruire un vantaggio importante, ma sul finale il Venezia sembra trovare il proprio ritmo e inizia a rimontare. All’intervallo, il punteggio è di 43-36, con la seconda metà di gioco che si prospetta molto interessante. Tornati in campo, la squadra ospite si dimostra capace di mettere in difficoltà i pistoiesi, arrivando a un solo punto di svantaggio, siul 54-53. Dopo alcuni minuti di difficoltà però il Pistoia riesce a trovare il modo per arginare l’attacco veneziano e mantiene il vantaggio, allungando nuovamente. Venezia non si arrende e a soli dieci minuti dal termine, il tabellone segna 65-60. Nel quarto e ultimo parziale, potrebbe succedere ancora di tutto. Negli ultimi minuti di partita, il Venezia si avvicina nuovamente a Pistoia, che rimane però in vantaggio. Niente da fare per la squadra veneziana, che allo scadere dei quaranta minuti di gioco, viene battuta 85-77.