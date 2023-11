MOVIOLA – Roma-Lecce, Baschirotto con la mano: rigore fischiato al Var

Episodio da moviola dopo pochi minuti di Roma-Lecce, match valevole per l’undicesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. I padroni di casa partono forte e ci provano con un piatto sinistro di Paulo Dybala che esce di poco fuori, ma l’arbitro Colombo viene richiamato al Var per un tocco di braccio di Baschirotto. La mano è larga e quindi Colombo cambia decisione e fischia calcio di rigore per i giallorossi. Dal dischetto si presenta Lukaku che però si fa ipnotizzare da Falcone: si rimane sullo 0-0