Basket, Serie A1 2022-2023: Sassari batte Venezia 90-81, cronaca e tabellino

Banco di Sassari Sardegna batte Umana Reyer Venezia per 90-81 nella sfida valida per la ventesima giornata della Serie A1 2022/2023 di basket, portando a casa un’altra vittoria in campionato. Il miglior marcatore della partita è Gerald Robinson, il quale mette a segno 24 punti, che servono a regalare la vittoria a Sardegna.

Il match parte forte, con entrambe le fazioni che attaccano, mettendo a segno diversi canestri. Sugli scudi Robinson che, grazie ai suoi punti, fa chiudere il primo quarto sul 25-16. Nel secondo quarto la situazione cambia di molto e si ribalta, con gli ospiti che rientrano in corsa completamente, mettendosi a -1 da Sassari. Si va negli spogliatoi con il risultato di 44-43.

Il terzo quarto è molto emozionante, con Venezia che subito si porta in vantaggio, per la prima volta in questa partita, allungando anche la distanza. Dopo la rimonta, Sassari si fa sentire, ritornando nuovamente in avanti, e segnando lo stesso numero di punti in frazione. Questo porta Sassari ancora sul +1 a 10 minuti dal termine. 63-74. Nel finale Sassari mantiene il controllo del punteggio, allungando anche il risultato e controllando fino alla fine la gara. Vince Sassari, Venezia sconfitto. Risultato finale: 102-68.

IL TABELLINO

SASSARI-VENEZIA 102-68 (25-16, 19-27, 18-18, 28-20)

SASSARI: Jones 4, Robinson 24, Dowe 12, Kruslin 7, Devecchi 0, Treier 0, Chessa 0, Stephens 12, Bendzius 8, Gentile 3, Raspino 0, Diop.

VENEZIA: Spissu 3, Parks 12, Ray 3, Bramos 17, Moraschini 2, De Nicolao 0, Granger 7, Chillo 0, Brooks 2, WIllis 10, Watt 12, Tessitori 13.