Basket, Serie A: Varese brilla e domina contro la Reggiana nel segno di Mannion

Una Varese stellare e sorprendente domina su Reggio Emilia per 116-93. Nel segno di Mannion, Brown e Hanlan, i varesini imbucano una tripla dopo l’altra, vincendo una partita da record. Non c’era modo migliore di terminare l’anno per i padroni di casa, che torneranno in campo il 6 gennaio contro Treviso. La Reggiana invece cercherà il proprio riscatto contro la Virtus Bologna.

Varese sale in cattedra contro la Reggiana a partire dai primi momenti di gioco. Mannion mette a segno una tripla dopo l’altra, così come Brown, e i padroni di casa volano in vantaggio. Gli ospiti non riescono ad arginare gli attacchi continui e si trovano in seria difficoltà. La fine del primo quarto lascia i più sbigottiti: il tabellone segna 39-15. Il secondo quarto vede Reggio Emilia sprofondare, mentre Varese non rallenta gli assalti. Ancora fondamentale Mannion, a cui si aggiunge la grande prestazione di Hanlan. Al momento di andare a riposo, il risultato varesino è da record. 70-39. Dopo l’intervallo, la Reggiana si accende ed entra in partita, anche se è probabilmente troppo tardi per sognare la vittoria. Varese diminuisce i giri del motore e la squadra di Reggio Emilia vince il parziale, che si chiude con Varese saldamente in vantaggio per 96-69. L’ultimo quarto conclude una prestazione straordinaria. Varese rompe il muro dei 100 punti e colleziona la ventesima tripla della serata. La Reggiana prova a rispondere mentre si attende lo scadere del tempo e al termine di quaranta minuti di gioco, il punteggio segna 116-93.