Championship, Ipswich-QPR interrotta: secondo tempo in ritardo per malore a spettatore

Il secondo tempo di Ipswich-QPR è iniziato con diversi minuti di ritardo: la partita, valida per la Championship inglese, è stata interrotta per via di un malore a uno spettatore allo stadio: “I giocatori sono usciti dal tunnel e faranno sei minuti di riscaldamento prima dell’inizio del secondo tempo. I paramedici hanno assistito il tifoso nella tribuna Sir Alf Ramsey e i nostri pensieri sono con tutte le persone coinvolte”, fanno sapere.