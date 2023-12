Pagelle Lazio-Frosinone 3-1: voti e tabellino Serie A 2023/2024

Le pagelle di Lazio-Frosinone 3-1, con i voti ai protagonisti e il tabellino del match di Serie A 2023/2024. Vittoria in rimonta per la formazione biancoceleste, che va sotto al 55′ con il calcio di rigore realizzato da Soulé. I due principali acquisti estivi Castellanos e Isaksen però la ribaltano nel giro di due minuti: l’argentino con un bel colpo di testa, il danese con un preciso piatto mancino in contropiede. Nel finale Patric da pochi passi arrotonda il risultato sul 3-1 finale. Tre punti fondamentali nella rincorsa all’Europa per la Lazio, momentaneamente ottava a quota 27. Rimane invece a 19 punti il Frosinone, che esce senza punti dall’Olimpico dopo una prestazione più che sufficiente. Di seguito le pagelle della sfida.

GLI HIGHLIGHTS

LAZIO (4-3-3): Provedel 6; Marusic 6, Patric 7, Gila 6, Pellegrini 6 (9′ st Hysaj 6); Guendouzi 5.5, Rovella 6 (41′ st Cataldi sv), Kamada 5.5 (21′ st Vecino 6); Felipe Anderson 5.5 (1′ st Isaksen 7.5), Castellanos 7.5, Zaccagni 6.5 (41′ st Pedro sv). In panchina: Sepe, Mandas, Casale, Ruggeri, Basic, Sana Fernades. Allenatore: Sarri 6.5

FROSINONE (3-4-2-1): Turati 6; Monterisi 5.5, Okoli 5, Romagnoli 5.5; Gelli 6, Brescianini 6 (45′ st Bourabia sv), Barrenechea 5.5, Garritano 5 (34′ st Kvernadze sv); Soulè 7 (45′ st Cuni sv), Harroui 6 (30′ st Caso sv); Kaio Jorge 6 (30′ st Cheddira sv). In panchina: Frattali, Cerofolini, Lulic, Reinier, Mazzitelli, Lusuardi. Allenatore: Di Francesco 6.

ARBITRO: Feliciani di Teramo 6

RETI: 13′ st rig. Soulé, 25′ st Castellanos, 27′ st Isaksen, 39′ st Patric

NOTE: serata serena, terreno in discrete condizioni. Ammoniti: Patric, Okoli, Barrenechea, Isaksen, Cataldi. Ammonito Sarri per proteste al 56′. Angoli: 6-2 Lazio. Recupero: 2′ pt; 6′ st.