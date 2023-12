Basket Serie A 2023/24: Cremona dilaga su Tortona. 83-67 il risultato finale

Cremona nel pomeriggio di domenica non tradisce le attese e mette a segno una grande vittoria contro Tortona nel match casalingo che vedeva copntrapposte le due formazioni. La partita rimane in bilico per di fatti il primo tempo quando Tortona è rimasta in partita grazie ai canestri ed alla prestazione da parte di Noua e Weems. Nel secondo tempo invece cambia ritmo Cremona e si prende subito la partita in mano per poi non lasciarla più.

lA coppia Golden-McCullough inizia a macinare gioco regalando ai padroni di casa il vantaggio in doppia cifra; la Bertram Derthona non vuole mollare la presa sulla gara, ma la forza crescente di Cremona non permette agli ospiti di rimanerci per troppo nel match. Infatti, nel terzo quarto si arriva alla distanza massima di più dieci che Tortona non riuscirà più a colmare. Anche perchè nei padroni di casa sale la prestazione di Zanotti, MVP del match, che nell’ultimo quarto è impalpabile e non sbaglia nulla. Termina così il match sul 83-67 per Cremona.