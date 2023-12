Udinese-Sassuolo: gaffe nel minuto di raccoglimento, sui maxi schermi immagine di Pulici e non di Juliano

Gaffe alla Dacia Arena prima della partita tra Udinese e Sassuolo, finita 2-2 con doppietta di Berardi in risposta a Lucca e Pereyra. La Lega Serie A ha disposto un minuto di raccoglimento in memoria della morte di Antonio Juliano, ex giocatore di Napoli e Bologna. Nel minuto di silenzio è stata proiettata sui maxi schermi l’immagine di Paolo Pulici, ex attaccante di Torino e Udinese, invece di quella di Juliano.