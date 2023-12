FANTACALCIO – Bologna-Roma, autogol di Kristensen: la decisione della Lega

Il Bologna trova il gol del raddoppio. Nel match contro la Roma, valevole per la sedicesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024, i ragazzi di Thiago Motta si rendono protagonisti di un’altra azione da antologia. Zirkzee, di prima, apre sulla destra con un tocco meraviglioso, il cross mette in difficoltà la difesa giallorossa e la palla alla fine entra in gol. Non ci sono dubbi, l’ultimo tocco, quello decisivo, è di Kristensen. Dunque per gli amici del fantacalcio questo è un -3.