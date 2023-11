Basket Preolimpico 2024, l’Italia volerà a Portorico per conquistare Parigi: c’è l’ostacolo Lituania

A distanza di tre anni dall’ultima volta, una qualificazione dell’Italbasket per i Giochi Olimpici passa ancora una volta dal Preolimpico del prossimo mese di luglio. Nel 2021 la Nazionale riuscì a tornare a disputare un’Olimpiade proprio grazie al successo in uno dei tornei che assegnano gli ultimi quattro pass a disposizione. Una vittoria eroica, insperata, a Belgrado contro la Serbia, da cui partì un meraviglioso cammino che ci portò fino ai quarti di finale a Tokyo.

Dal 2 al 7 luglio la squadra di Gianmarco Pozzecco scenderà in campo a Portorico con l’obiettivo di aggiudicarsi il torneo che si svolgerà a San Juan. Gli Azzurri sono stati inseriti nel Gruppo B insieme ai padroni di casa e al Bahrain. Nell’altro gruppo, da cui uscira l’altra finalista del mini-torneo, ci saranno invece il Messico, la Costa d’Avorio e la Lituania. Chiaro che lo spauracchio più temibile è rappresentato dalla squadra baltica, che era inserita tra quelle di prima fascia e – se tutto dovesse seguire i pronostici – potrebbe essere l’eventuale avversaria in finale. Una squadra certamente di livello, ma lo sarebbero state ugualmente anche la Slovenia di Doncic, la solita Spagna e la Lettonia di coach Banchi che ha impressionato agli ultimi Mondiali. Ovvero le altre squadre che avremmo potuto ricevere in sorte quest’oggi.

I 4 TORNEI PREOLIMPICI

SPAGNA (VALENCIA)

Gruppo A: Libano, Angola, Spagna

Gruppo B: Finlandia, Polonia, Bahamas

LETTONIA (RIGA)

Gruppo A: Georgia, Filippine, Lettonia

Gruppo B: Brasile, Camerun, Montenegro

GRECIA (ATENE)

Gruppo A: Slovenia, Nuova Zelanda, Croazia

Gruppo B: Egitto, Grecia, Repubblica Dominicana

PORTORICO (SAN JUAN):

Gruppo A: Messico, Costa d’Avorio, Lituania

Gruppo B: ITALIA, Portorico, Bahrain