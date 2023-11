Snowboardcross, i convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo in Francia

E’ tempo di Coppa del Mondo per il mondo del Snowboardcross, competizione che in Francia scatta al suo via, nello specifico in quel di Les Deux Alpe. Da venerdì si inizierà con le qualificazioni con le gare invece che partiranno da sabato e finiranno domenica. Presente anche la nostra Nazionale che ha diramato i convocati per la tappa in Francia.

Questo l’elenco dei convocati italiani: Omar Visintin, Lorenzo Sommariva, Tommaso Leoni, Matteo Menconi, Michele Godino, Filippo Ferrari, Devin Castello, Luca Abbati e Niccolò Colturi. Per quanto riguarda, invece, le donne: Michela Moioli, Marika Savoldelli, Sofia Groblechner, Caterina Carpano, Sofia Belingheri e Francesca Gallina.